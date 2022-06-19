Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turu çerçevesinde geldiği Kosova’da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya gelmesinin ardından, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile düzenlenen ortak basın toplantısında Sivil Havacılık Anlaşması imzalamıştı.