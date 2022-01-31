banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam kapıda!
Benzin ve motorine zam kapıda!
Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak...
Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak...
İkinci El Otomobil Pazarı Yüzde 7 Daraldı!
İkinci El Otomobil Pazarı Yüzde 7 Daraldı!
Turizm geliri 4’üncü çeyrekte yüzde 95 arttı
Turizm geliri 4’üncü çeyrekte yüzde 95 arttı

Bakan Çavuşoğlu: “Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Son zamanlarda Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Politika 31.01.2022, 17:12
Bakan Çavuşoğlu: “Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Son zamanlarda Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn’deki temasları kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bugün ve dün başlayan görüşmelerde ikili ilişkilerin enine boyuna ele alındığını belirterek, “Hangi konularda hangi adımları atacağız, hangi anlaşmaları imzalamışız bunların uygulanıp, uygulanmadığı ve önümüzdeki süreçte imzalayabileceğimiz belgeleri görüştük. Bunlardan tabi bir tanesi de New York’ta üzerinde durduğumuz ekonomik eylem planı. Taslağımızı hazırladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere ediyor. Dünkü toplantıda, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan çok kıymetli mevkidaşlarımızın ilginç ve faydalı sunumlarını da izledik. İkili ilişkiler, insan hakları ve diplomasi akademisinin faaliyetleri üzerine. Diplomasi akademilerimiz arasında da daha iyi bir işbirliği olması gerektiği konusunda hem fikiriz. Diğer taraftan ekonomik ilişkilerimizi geliştirebilmek için Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eş başkanlarımız, bakan arkadaşlarımız 23 Mart tarihinde gerçekleştirmek üzerine mutabık kaldılar. Biz de dışişleri bakanları olarak kendilerine her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan memnuniyet duyuyoruz”

İki ülke arasında savunma sanayiinden, sağlık ve çevreye kadar birçok alanda iş birliği imkanlarının mevcut olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Son zamanlarda Körfez bölgesindeki yakınlaşmalardan biz memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak da bazı Körfez ülkeleriyle göreceli olarak ilişkilerimizde soğukluk vardı. Bunu gidermek için ilişkilerimizde eski günlere dönmek için temasları başlattık. Bu temaslar hakkında da kardeşim Abdullatif’e bilgiler verdim. Bu süreci Bahreyn’in güçlü bir şekilde desteklediğini de gördük. Hepimizin arzusu kardeşler arasında sorunların olmaması, iş birliğinin ön plana çıkması. Bölgemizdeki sorunların barışçıl yönden çözümü konusunda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elbette terörle mücadele de önemli. Terörle mücadelede çifte standart içine düşmeden tüm terör örgütleriyle amacı, ideolojisi ne olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız”

Dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik gerçekleştirilen füze saldırısına ve bölgedeki benzer saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Dün geceki saldırı ilk saldırı değildi. 17 Ocak ve 24 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılar olmuştu. Bu saldırıları biz şiddetle kınadık. Yine bu gece bir saldırı oldu. İlk saldırıda 1 Pakistanlı, 2 Hindistanlı vefat etmişti. Bunlar doğrudan sivillere yönelik terör saldırısıdır. Biz Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız. Birleşik Arap Emirlikleri ve hedef olan ülkelerle Suudi Arabistan dahil dayanışma içerisinde olduğumuzu da telefon görüşmemizde ve yaptığımız açıklamada vurguladık. Tüm sorunların, Yemen’deki, Suriye’deki, Libya’daki sorunların siyasi yöntemle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bölgemizdeki kendi coğrafyamızda İslam dünyasında yaşanan sorunların barışçıl bir şekilde, siyasi yollarla bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu tür terör saldırıları da buna hizmet etmez. Tam tersi çatışmaları daha da körükler. Biz bu konuda dost ve kardeş ülkelerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11