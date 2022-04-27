Bakan Çavuşoğlu: “Kolombiya ile ikili ticaret hacmimiz ciddi bir oranda artarak 2 milyar dolara ulaştı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu çerçevesinde geldiği Kolombiya’da düzenlenen ortak basın toplantısında, “Kolombiya ile ikili ticaret hacmimiz ciddi bir oranda artarak 2 milyar dolara ulaştı” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun üçüncü durağı olan Ekvador’dan Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya geldi. Bogoto temaslarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İki ülke ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, “Bugün ve yarın yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi farklı alanlarda daha da ileriye götürmek için atacağımız adımları görüşeceğiz. Bu akşam 2 tane anlaşmayı imzalayacağız. Eğitim ve spor alanında imzalayacağımız belgeler, ilişkilerimizin hukuki boyutunu daha da güçlendirecek” dedi.

Türkiye’nin Latin Amerika bölgesiyle ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, “Yaklaşık 20 sene önce bu bölgede sadece 6 büyükelçiliğimiz vardı. Bugün 18 misyonumuz var. Kısa bir süre için San Salvador’a da büyükelçilik açacağız” sözlerini kullandı.

“Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının müzakerelerine başlamak istiyoruz”

Çavuşoğlu konuşmasında, “Bu bölgedeki ticaret hacmimiz yaklaşık 1 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktı. Kolombiya ile olan ticaret hacmimiz geçen sene ciddi bir oranda artarak 2 milyar dolara ulaştı. Önümüzdeki süreçte 5 milyar dolara ulaşması için çalışacağız. Bu amaçta ortak ticaret komitesi ve iş forumu gibi mekanizmalarımızın toplantılarını gerçekleştireceğiz. Yatırımları da teşvik etmemiz gerekiyor. O nedenle çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının müzakerelerine de başlamak istiyoruz” dedi.

Kolombiya ile eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bunun iki ülke halkını daha da yakınlaştıracağını kaydetti. Çavuşoğlu, "Hem Latin Amerika bölgemizde hem de bizim olduğumuz bölgede çokça küresel sorun var ama ben inanıyorum ki Kolombiya ile birlikte çalışırsak bu sınamaların üstesinden daha kolay gelebiliriz” ifadelerini kullandı.