Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.