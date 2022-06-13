banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Politika 13.06.2022, 12:23
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Yorumlar (0)
20°
açık