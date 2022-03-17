Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Lviv kentinde Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile temaslarının ardından Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Lviv’de Kırım Tatar Koordinasyon Merkezi’nde soydaşlarımızla biraraya geldik. Soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için desteklerimiz sürecek” dedi.