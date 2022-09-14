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Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu’nun ’davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin’ açıklamaları) "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki ha

Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu’nun ’davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin’ açıklamaları) "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye’yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor."

Politika 14.09.2022, 16:09
Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu’nun ’davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin’ açıklamaları) "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki ha

Bakan Çavuşoğlu: (Kılıçdaroğlu’nun ’davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin’ açıklamaları) "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye’yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor."

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