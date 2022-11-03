Bakan Çavuşoğlu: "Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu "Karadeniz’den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.