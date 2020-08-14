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Bakan Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile görüştü
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, İSVİÇRE'NİN BAŞKENTİ BERN'DE MEVKİDAŞI IGNAZİO CASSİS İLE BİR ARAYA GELDİ.
Politika 14.08.2020, 12:51
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin başkenti Bern’de mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in daveti üzerine İsviçre’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Bern’de mevkidaşı Bakan Cassis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunun ele alınması bekleniyor.
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