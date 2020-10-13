Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla canlı yayında tartıştı

Son derece gergin geçen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşının konuşmasında "Urge" kelimesini kullanmasına sinirlendi. Bu ifadenin düzeltilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın kullandığı bir takım ifadeler var onlara da cevap vermek durumundayım. Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır. Doğru bir yaklaşım değildir, o kelime yanlış. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz? Suriye'deki rejim İsveç'e ya da Avrupa Birliği'ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK'ya YPG'ye destek veriyorsunuz?" dedi.

GERGİNLİK KAMERALARA YANSIDI

İkili arasındaki gerginlik kameralara da yansıdı. Çavuşoğlu'nun bu sözlerinden sonra yüz ifadesi değişen İsveçli Bakan, olayın şokunu atlattıktan sonra masadaki suyu tek dikişte içti.

Çavuşoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Tam çözüm Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesidir. İsveç'in AGİT dönem başkanlığı ve faaliyetlerini destekleyeceğiz. Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz. Uluslararası toplum Ermenistan'a da çağrı yapmalı.

Uluslararası toplumun çağrılarını makul karşılıyoruz kimse savaş istemez. Ama Ermenistan'a da işgal ettiğin topraklardan çağrı olursa o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz"