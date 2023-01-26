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Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç’in NATO üyeliği) İsveç’in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda 3’lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi."
Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç’in NATO üyeliği) İsveç’in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda 3’lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi."
Politika 26.01.2023, 14:49
Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç’in NATO üyeliği) İsveç’in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda 3’lü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için ertelendi."