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Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-16 görüşmeleri) "F-16’larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok."
Bakan Çavuşoğlu: (Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz’ açıklamalarına cevaben ’gün ışığında’ bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.”
Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk
Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."
Politika 14.09.2022, 16:03
Bakan Çavuşoğlu: (İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."
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