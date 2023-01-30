Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) İki ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Türkiye olarak NATO ve bu ülkeler böyle bir karar alırsa, bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Portekiz ile diplomatik ilişkilerimizin 180’inci yıl dönümünü kutluyoruz. 180 yıldır ilişkilerimiz mükemmel düzeyde seyretti. Portekiz Parlamentosu’nda Türkiye Dostluk Grubu da tesis edildi, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ticari ilişkilerden savunma sanayiye birçok konuyu ele alma fırsatımız oldu. Şirketlerimizin de Portekiz’e ciddi yatırımları olmaya başladı. Denizcilik alanında önemli bir ülke olan Portekiz ile bu alanda da iş birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Portekiz ile eğitim alanında da ilişkilerimiz güçlü, 2014 yılından bu yana 800’den fazla Portekizli öğrenci Türkiye’ye geldi. 6 binden fazla öğrencimiz de Portekiz’e gitti" diye konuştu.

"Portekiz, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda destekçi"

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Cravinho ise Portekiz’in her zaman Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin destekçisi olduğunun altını çizerek, "Uzun süredir destekçisi. Uzun yıllardır bunları tartışıyoruz. Bu gelişmeleri değerlendiriyoruz. Şu andaki koşullar en elverişli olan koşullar değil fakat kesinlikle Portekiz her zaman Türkiye ile yakın ilişkileri, AB ile Türkiye arasındaki yakın ilişkileri desteklemiş durumda. Diyalog düzleminde de daha sistematik şekilde Türkiye ile ilişkiye geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bazı çok önemli konularda fikir alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duydum. Öncelikle Rusya’nın Ukrayna’ya işgali hepimizi etkiliyor. Burada Türkiye’nin oynadığı çok önemli bir rol oldu. Tahıl Koridoru’nun açılmasında Türkiye’ye karşı minnettarlığımızı ifade etmem lazım. Bunun günlük yönetimi konusunda Türkiye’nin büyük çabaları var. Ukrayna’yı da toprak bütünlüğünü korumak için çabalarında destek verdi. Umuyorum Rusya, belli bir süre umarım yaptığı hatanın farkına varır ve müzakere masasına oturur. Şunun farkındayız biz. Türkiye’nin Afrika’da son 10 yılda büyük bir etkileşimi söz konusu. Biz bunu destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"İki ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak"

Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili gençlik toplantısındaki sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama da sürecin başından beri gerek Cumhurbaşkanımız gerek Dışişleri Bakanı olarak benim yaptığım açıklamaların bir teyididir. Biz başından beri iki ülkenin üyelik süreci başladığında göreceli olarak Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu vurguluyorduk. Gerek iki ülke gerek NATO, iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte ilerlemesini istedi. Bu nedenle 3’lü ahitnameyi Madrid’de imzaladık. O günden bu yana Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar geldi, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ile ilgili, savunma sanayi ürünlerinin ihracatı ile ilgili izinlerde olumlu girişimler olduğunu söyleyebiliriz; ama İsveç’teki provokasyonlar da gerçekleşmedi, orada da Finlandiya’nın üyeliğini engellemek isteyen radikal gruplar var."

Türkiye olarak NATO’nun genişlemesine karşı olmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Başından beri üye olmak isteyen ülkelerin de üye olması gerektiğini her toplantı vesilesi ile söyleyen bir ülkeyiz. Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak problemlerimiz yok. Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz, meşrudur; ama bugün NATO’nun belgelerinde geçen iki tehdit var, biri Rusya diğeri de terörizm. Dolayısıyla Türkiye’nin endişelerinin sadece anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. Bu ahitnamede altını çizerek müzakereye koyduğumuz bu unsurlar konusunda İsveç’te anayasa değişikliği gibi adımlar atıldı; ama somut olarak İsveç’in NATO üyeliğini engellemeye çalışanların provokasyonları sayesinde geri adımlar var. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak NATO ve bu ülkeler böyle bir karar alırsa, bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ’Finlandiya konusunda İsveç’e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir’ diyor. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı ile de değerlendirme yaptık bu konu hakkında" açıklamasında bulundu.