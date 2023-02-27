Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile üçüncü toplantının tarihini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez eylem nedeniyle erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. Çünkü NATO Genel Sekreteri de bazı dostlarımız da ’İsveç’te kanun değişti, üye olsunlar’ diye söylemlerde bulunuyorlar. Açıkça görsünler, arkadaşlarımız oraya katılacak, 9 Mart’ta düzenlenecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Bakanlıkta bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, Szijjarto’ya ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Bu zor günlerimizde bize verdikleri destek için Macaristan hükümeti ve Macar halkına teşekkür etmek istiyorum. AB’nin düzenleyeceği konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Macaristan ile tarihi güçlü bağlarımız var. Deprem felaketinden hemen önce Macaristan’ı ziyaret etmiştim. Deprem nedeni ile Antalya Diplomasi Forumu’nu erteledik ama Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi 16 Mart’ta inşallah gerçekleşecek. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı da 29 Mart’ta ülkemizde ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"29 köpek ile 35 insanın hayatını kurtardık"

Macaristan’dan en iyi arama-kurtarma ekiplerinin Türkiye’ye gönderildiğini belirten Bakan Peter Szijjarto, "Bir gün geçmeden deprem sonrasında ilk ekiplerimiz ulaştı buraya. 167 arama-kurtarma ekibi üyesi çalıştı depremin vurduğu bölgelerde. 29 köpekle 35 insanın hayatını kurtarabildik. Kurtarma çalışmaları sonrasında şimdi evlerini kaybedenlerin desteklenmesi önemli. Bunun için zor dönemi atlatmak için bugün büyük bir hibe getirdik" ifadelerine yer verdi.

Dış Ticaret Bakanlığının yüksek miktarda destek verdiğini bildiren Szijjarto, ilerleyen dönemde Türk hükümetinin gerek görmesi halinde Macaristan’ın desteğini devam ettireceğini kaydetti.

"3’üncü toplantı 9 Mart’ta"

Ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin şunları söyledi:

"NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine ’evet’ dememiz mümkün değil. Bu muhtırada, daimi mekanizmanın kurulmasını da kararlaştırıldı. Bunun amacı, 3 ülke bir araya gelecek, 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek. 2 toplantı oldu, 3’üncü toplantıyı Kur’an-ı Kerim’e yönelik kabul edilemez eylem nedeniyle erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. Çünkü NATO Genel Sekreteri de bazı dostlarımız da ‘İsveç’te kanun değişti, üye olsunlar’ diye söylemlerde bulunuyorlar. Açıkça görsünler, arkadaşlarımız oraya katılacak, 9 Mart’ta düzenlenecek. İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler. O nedenle Brüksel’de yapılmasına biz ‘evet’ dedik. Bu onların üyeliği için bir müzakere değil. Muhtıranın uygulanıp uygulanmadığını görmek ve anlamak için bu mekanizma kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkça söylediler, Finlandiya’nın üyeliğine İsveç’ten daha olumlu baktığımızı. İsveç yükümlülüklerini yerine getirmeden iyeliğine onay vermemiz mümkün değil" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’ın Türkiye’yi ziyaretine ilişkin ise, "Bu yoğunluk içinde buraya kadar gelen misafirlerimiz ile yakından ilgileniyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz, deprem bölgelerini ayağa kaldırmak için yapacaklarımız hakkında bilgi veriyoruz. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry Adana’ya gelecek. Mısır da ilk günden itibaren Türkiye’ye destek gönderen bir ülke. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün basına da kısa bir demeç vereceğiz. İlk gemi daha önce gelmişti. İnsani yardım getiren 2’nci gemi de bugün Mersin’e ulaşıyor. Kendisi de bölgeye gelerek bir ziyarette bulunmak istedi. Deprem bölgesinde de bir ziyarette bulunacağız. Kendisini Adana’da karşılayacağım" şeklinde konuştu.