Bakan Çavuşoğlu: “(İsveç) Bu eylem teröristler tarafından yapılıyor. Ahitnameyi baktığınızda bunlarla sözü var. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç’te suç mu, değil mi? Onun cevabını versinler. Nefr

Bakan Çavuşoğlu: “(İsveç) Bu eylem teröristler tarafından yapılıyor. Ahitnameyi baktığınızda bunlarla sözü var. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç’te suç mu, değil mi? Onun cevabını versinler. Nefret Suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Nefret suçu İsveç’te suç mu değil mi bunun cevabını versinler. Bu ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir."