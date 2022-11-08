Bakan Çavuşoğlu: "(İsveç Başbakanının ziyareti) Somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleşecek toplantının somut adımlar atılması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleşecek toplantının NATO için somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "İsveç Hükümeti zaten tüm açıklamaları ile bu yönde adım atacağını söylüyor. Daha önce Üçlü Muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki’de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stockholm’de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stockholm’de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya’da olmuştu. Şimdi Stockholm’de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3’lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Her iki ülkenin de bazı adımlar attığını ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemenin zor olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda bugün yapılacak toplantının kritik olduğunun altını çizdi.

Mısır’la normalleşme süreci

Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini ifade eden Çavuşoğlu, süreçteki tıkanıklığın Türkiye kaynaklı olmadığını söyledi.

BAE’de mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin çok iyi geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Artık ikili düzeyde attığımız adımlara ilaveten Afrika dahil üçüncü ülkelerde de neler yapabileceklerimizi ve diğer projeleri konuşuyoruz” dedi.

Suriye ile şu an planlanan bir temas olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerin istihbarat düzeyinde devam ettiğini bildirdi.

“Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu”

Tahıl koridoru için çok yoğun bir temas trafiği olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres’le görüştü. Ben de, yine BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla temas ettim. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştüm. Keza, Hollanda Dışişleri Bakanıyla da bir görüşme yaptım. Hollanda özellikle gübre ihracatında önemli bir ülke” açıklamasında bulundu.

“Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı”

BM Genel Sekreteri Guterres’in de tahıl koridoru çerçevesinde bazı temasları olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Genel Sekreterin, Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalkması için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin tam olarak kalkmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Rusya’nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımların atılacağının değerlendirildiğini ve çalışmaların koordine edildiğini belirtti.

“Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var”

Bakan Çavuşoğlu, “İstanbul Anlaşmasının süresi dört ay. Taraflarca itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın süresi uzayacak. Tekrar bir anlaşmaya gerek yok. Rus gübresinin ihracatı, varılan mutabakatın bir parçası. Rusların bu taleplerinin karşılanmadığına ilişkin bazı endişeleri var. Şimdi bu tereddütleri ortadan kaldırmak için diplomasi işliyor” dedi.

Gümrükte isim benzerliğinden dolayı yaşanan teknik sorundan dolayı bir süre misafir edilen Yunanistan’ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas’ın sorun giderilmesine rağmen gecikmeyi bahane ederek Türkiye’ye giriş yapmaktan vazgeçmesiyle ilgili soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Burada kastın olmadığı açık. Teknik bir sorundan dolayı Yunan vatandaşının ülkemize girişi gecikti. Bu teknik sorunun giderilmesinin ardından Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verildi" açıklamasını yaptı.

Bazı Türk yetkililere Yunanistan’a giriş izni verilmemesi ile ilgili gündemi değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İzmir’deki olayla bunun bir bağlantısı yok. Ancak Yunanistan’ın bilerek uyguladığı bazı yasaklar var. Biz de bu konuya ilişkin olarak Yunan makamlarını uyardık. Bazı yetkililerimize yönelik Yunanistan’a giriş yasağının devam etmesi halinde, buna karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Arap Ligi Zirvesi’nde uzun bir aradan sonra Türkiye’ye kınama çıkmaması ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Dediğiniz doğru. Türkiye’ye yönelik iki tane sürekli kabul edilen karar vardı. İlk defa uzun bir aradan sonra bu iki metin kabul edilmediği gibi bildiride de Türkiye’ye herhangi bir atıfta bulunulmadı. Bunun sebebi, Mısır ve Körfez ülkeleri dahil bazı Arap ülkeleri ile ilişkilerimizin normalleşmeye başlaması. Bizim kaldı ki Mısır ile bir mutabakatımız var. Yani ilişkiler normalleşirken uluslararası platformlarda birbirimize karşı gelmeyeceğiz. Ayrıca, Arap Ligi Zirvesi kararlarını, Arap ülkeleri arasındaki sorunların çözülmesi, Filistin davası gibi ortak davamızın birlikte savunulması ve Arap Ligi ülkeleriyle işbirliğimizin artmasına vesile olması bakımdan da olumlu buluyoruz" dedi.