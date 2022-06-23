- Bakan Çavuşoğlu: “İsrail’le diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık” - (Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi) “Ülkemiz içerisinde bu tür hesaplaşmalara da izin ver...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(İsrail ile) Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık. Görüşmelerimizde yine ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi atılabilecek adımları ele aldık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bugünkü yaptığımız görüşmemizde ülkelerimiz arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığımızı tekrar teyit ettik. Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz değişik düzeylerde. Dışişleri Bakanlıkları arasında ikili siyasi bölgesel istişareler elbette önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık. Görüşmelerimizde yine ekonomik iş birliğimizin güçlendirilmesi atılabilecek adımları ele aldık” açıklamasında bulundu.

Yüksek teknoloji alanında ortak projeler, turizm iş birliği olanaklarının artırılması konularının da değerlendirildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “İsrail’e taze meyve ihracatı için Tarım Bakanlıklarımız temaslarını sürdürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) orman yangınlarına İsrail’in gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederiz. Geçen sene Türkiye’de de maalesef çok kötü orman yangınları olmuştu. Şimdi de Marmaris’te bir yangın var, KKTC’de yangın başladı. KKTC’deki yangının söndürülmesi için İsrail 2 uçak gönderme kararı aldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün kendileri ihtiyaç var mı diye sordular Türkiye’de. Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgili arkadaşlarımıza sorup eğer ihtiyaç varsa kendilerine döneceğiz. Bu teklifleri için de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemiz içerisinde bu tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail’in güvenlik konusunda iş birliği içerisinde olduğunun altını çizerek, “Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Lapid’le yakın temas halindeydik. Yine kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti. Devlet Başkanı Herzog da bu hususta Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la görüştü. Yine güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürüyorlar. Bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz. Ülkemiz içerisinde bu tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile yaptıkları görüşmede Filistin-İsrail meselesinin de gündemlerinde olduğunu bildiren Çavuşoğlu, barış umutlarına zarar verecek ek adımlardan kaçınılmaması gerektiğini söylediklerini dile getirdi.

(Mİ-