Bakan Çavuşoğlu: “İslamofobi, göçmenler ve diğer azınlıklara karşı gerçekleştirilen saldırıları da görüyoruz, birçok batılı ülkede onların da hakları ihlal ediliyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkiidaşı Dr. Anze Logar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, insan hakları konusunun Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde bile problemli olduğunu belirterek, “İslamofobi, göçmenler ve diğer azınlıklara karşı gerçekleştirilen saldırıları da görüyoruz, birçok batılı ülkede onların da hakları ihlal ediliyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya’daki temasları kapsamında Slovenyalı mevkiidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu ve Logar’ın görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu ortak basın toplantısında, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini nasıl geliştirileceği ve şu anda 2 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin nasıl artırılacağı konularının ele alındığını söyledi. İkili ticaret hacminde Türkiye’ye yönelik bir dengesizlik olduğunu ve bunu dengelemek için birlikte çalışmak gerektiğini belirten Çavuşoğlu, heyetlerin bu konuyu önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısında ele almasının kararlaştırıldığını söyledi.

Önümüzdeki dönemde AB Başkanlığını üstelenecek Slovenya’ya başarılar dileyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin her ne kadar üye olmasa da şu anda Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde olduğunu ve bu çerçevede bu önceliklerin destekleneceğini ifade etti. Türkiye ve Slovenya’nın Batı Balkanlarda ortak endişeleri ve ortak çıkarları olduğu için özellikle bu bölgedeki durumu ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Batı Balkanların yanı sıra Libya, Suriye ve Afganistan’daki gelişmelere de değindiklerini söyledi. Türkiye ve Slovenya arasındaki işbirliğinin Batı Balkanlardaki barış ve refaha katkıda bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, görüşmede bölgedeki kapsayıcı politikaların öneminin altının çizildiğini ve etnik ya da din temelli bölücü bir söylemi desteklemediklerini belirtti.

“Şu anda Türkiye ve AB arasında çok daha iyi bir atmosfer söz konusu”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerin son derece yapıcı geçtiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Maalesef AB tarafından oluşan protokol krizi bütün bu verimli tartışmaları gölgeledi. Aslında şu anda Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde çok daha iyi bir atmosfer söz konusu, artık somut adımları atma zamanı. Özellikle de gümrük birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi, terörizm ve düzensiz göç gibi önemli konularda işbirliği adımları atma aşamasının önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’de insan hakları konusunda önemli reformlara imza atıldığının altını çizen Çavuşoğlu, “Yakın geçmişte İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bu eylem planının çerçevesi halk ile paylaşıldı, detayları üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda Yargı Reformu Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalar da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin de AB ve üye ülkelerden beklentileri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “İnsan hakları konusu daha önce de belirttiğim gibi, AB kurumları ve birçok ülkenin olduğu gibi bizim de önceliklerimizden birini oluşturuyor çünkü AB ülkeleri içerisinde bile problemli bir alan haline gelmeye başladı. Bunların her birini tek tek işaret etmektense hepimizin bu konuyla ilgili sorunları olduğunu kabul etmeliyiz. İslamofobi ile göçmenler ve diğer azınlıklara karşı gerçekleştirilen saldırıları da görüyoruz, birçok batılı ülkede onların da hakları ihlal ediliyor” sözlerini kaydetti.

“(İstanbul Sözleşmesi’ni) onaylamamış ve yürürlüğe koymamış olan 6 AB ülkesi var”

İstanbul Sözleşmesi’ne de değinen Çavuşoğlu, “Türkiye ya da diğer Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde bu sözleşme konusundaki görüşmeler, kadınların korunması ya da kadın haklarının teşvik edilmesi konusunda devam ediyor. Bütün bu hararetli tartışmalar içerisinde yalnızca 10 devlet İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamış durumda. Başlangıçtan itibaren Slovenya da dahil birçok ülke, ülke pozisyonları konusunda çekinceler koymuş durumda. Halihazırda bu sözleşmeyi onaylamamış ve yürürlüğe koymamış olan 6 AB ülkesi var. Buradaki müzakereler insan hakları ile değil, başka konularla ilgili. İşte bu yüzden Türkiye, sözleşmeden çekildi” sözlerini kaydetti.

“Slovenya, (Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde) son derece yapıcı bir rol oynayacak”

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ise Slovenya’nın Türkiye’yi AB üyeliği sürecinde bir diyalog konusunda ısrarcı olacağını belirterek, "Slovenya, bu konuda son derece yapıcı bir rol oynayacak. Görüşmede, özellikle Gümrük Birliği Anlaşması konusunda adımlar atılmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizdik. Slovenya’dan son derece yapıcı bir rol bekleyebilirsiniz” dedi.