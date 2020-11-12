Bakan Çavuşoğlu: 'İşgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rusya'dan gelecek heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız. Anlaşmanın açık ve net bir şekilde nerede olacağı belli. Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Bu denetim ve gözetleme merkezi önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu ateşkesin ve sonrasında kurulacak mekanizmaların kalıcı bir barış ve istikrara vesile olmasını diliyoruz. Umarız Ermenistan hatalarından ders almıştır. Bir başka ülkenin topraklarında saltanat ömür boyu sürmez."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor, özellikle eş başkanların. Fransa'nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini gördük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan'a verilecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan toprakları geri verilirse ve koridorlar açılırsa bundan herkes faydalanır. En çok bölge ülkeleri faydalanacak. Bölgenin istikrarının ve ekonomisinin düşünülmesi lazım. Nahçıvan'a açılacak koridordan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de faydalanacak, ticaret yapıldığında maliyet düşeceğinden Türkiye de yararlanacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin rolü o olacak. Merkezin ihlali olursa bu konularda detaylı bir iş birliği olacak. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle bunun esaslarını görüşeceğiz. Merkezin amacı şu. Ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunları raporlayacak. Ateşkes ihlal edene karşı ne yapılacağını belirleyecek" dedi.