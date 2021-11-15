Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle sabah saatlerinde başkent Tahran’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra İranlı mevkidaşı ile görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanlığına geçti. Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra düzenledikleri basın toplantısı ile soruları yanıtladı.