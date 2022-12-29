Bakan Çavuşoğlu: "(İran’da yaşanan protestolar) Komşu bir ülkenin istikrarı bizim için önemli. Sadece iş birliği anlamında değil güvenlik bakımından da önemli. Bir an önce bunların yatışmasını istiyoruz. Bu bir başörtüsü yüzünden çıktı. Bize göre baş

Bakan Çavuşoğlu: "(İran’da yaşanan protestolar) Komşu bir ülkenin istikrarı bizim için önemli. Sadece iş birliği anlamında değil güvenlik bakımından da önemli. Bir an önce bunların yatışmasını istiyoruz. Bu bir başörtüsü yüzünden çıktı. Bize göre başörtüsünün takılması ya da açılması aynı derecede haktır. Bunlar birbirinden bölünmez."