- Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanlığına geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek ve basın toplantına katılmak üzere İran Dışişleri Bakanlığı’na geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle sabah saatlerinde başkent Tahran’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra İranlı mevkidaşı ile görüşmek üzere İran Dışişleri Bakanlığına geçti.