Bakan Çavuşoğlu: “İlişkilerimizde tarihi bir ana tanıklık edeceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan 5 anlaşma için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “İlişkilerimizde tarihi bir ana tanıklık edeceğiz” dedi.

Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya ile Türkiye arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması, Araştırma, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve TİKA ile Endonezya Dışişleri Bakanlığı Arasında Kalkınma İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile imza töreni öncesinde açıklama yaptı.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto’nın, dün İstanbul’da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin taziyesine teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’deki ve bölgedeki terörist faaliyetlere son vermek için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Daha öncede Bali’yi ziyaret ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu törenin ardından, ilişkilerimizde tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Liderlerimiz, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ni kuracak. Kardeşlerimiz ve müttefiklerimiz, ilişkilerimize etkili şekilde katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, ilişkilerimizdeki güzel gelişmelere katkılarından dolayı iki taraftaki bakanlara ve mevkidaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün, az sonra imzalayacağımız anlaşmalarla da bunları güçlendireceğiz. İlişkilerimizi, savunma sanayi, araştırma, ormancılık ve çevre gibi birçok konuda güçlendiriyoruz” dedi. G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Ukrayna Savaşı dahil çok sayıda küresel krizin ele alınacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Endonezya’nın zirveye başarılı şekilde evsahipliği yaptığından bahsetti.Türkiye’nin, Endonezya başkanlığındaki G20 Liderler Zirvesi’ne destek verdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Bakanlar düzeyindeki toplantıların ve tüm bunların yapılmasının zor olduğunu biliyorum. Ukrayna’da devam eden savaşın gölgesinde sizler böyle bir zirveyi sorunsuz şekilde yönetebiliyorsunuz. Endonezya diplomasisi ve Devlet Başkanı Widodo sayesinde, İslam dünyasındaki iki süper gücün işbirliği Müslüman dünyası içinde hayati önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

“Halkımızın birlikteliği için harika bir ziyaret”

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ise Türk halkıyla birlikte oldukları mesajı vererek İstanbul’da yaşanan saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve heyetine saldırının ardından G20 Liderler Zirvesi’ne geldikleri için teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Subianto, “Geçtiğimiz yıl 6 kez Türkiye’ye gelmiştim. Bu bana büyük bir mutluluk ve onur veriyor. Türk kardeşlerim, Endonezya’ya ve Bali’ye hoş geldiniz. Halkımızın birlikteliği için harika bir ziyaret. Ayrıca sizlere, Devlet Başkanı Widodo’nun selamlarını iletmek istiyorum. Kendisi burada olmayı çok istiyordu fakat G20 ülkelerinin liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Devlet Başkanı Widodo, Türkiye ve Endonezya arasında çeşitli konuları içeren anlaşmaların imzalanmasından dolayı mutluluk ve minnettarlık duyuyor” ifadelerini kullandı.