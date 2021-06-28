banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Politika 28.06.2021, 13:50
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı için geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da ikili temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar ile görüştü. Sonrasında Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.
banner486
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
banner493