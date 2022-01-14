Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Hollandalı mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca, Kafkaslar’daki ve Afganistan’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulup, bölgesel konularda yakın iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.