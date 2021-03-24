Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Yukarı Karabağ, Afganistan, Kıbrıs ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.