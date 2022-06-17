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Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç-Radman ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’da Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile bir araya geldi.

Politika 17.06.2022, 12:57
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç-Radman ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’da Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde dün akşam saatlerinde Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşme öncesinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu, Grliç-Radman’ın heyeti ile tanışarak sohbet etti. Basına poz veren iki bakan, görüşme yapmak üzere toplantı salonuna geçti. İkili görüşme sonrası bakanlar heyetlerarası toplantıya katıldı.

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