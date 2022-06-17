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Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Hırvatistan’da Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Politika 17.06.2022, 15:25
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Hırvatistan’da Başbakan Andrej Plenkovic ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’daki temaslarını sürdürüyor. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelen Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hırvatistan başbakanıyla ekonomik işbirliğimizi, Ukrayna ve Bosna-Hersek’teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık” ifadelerini kullandı.

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