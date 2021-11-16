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Bakan Çavuşoğlu: “Her zaman söylüyoruz Lübnan ile aynı coğrafyayı ve kültürü paylaşıyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’da mevkidaşı Abdullah Bouhabib ile görüşmesi sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, “Her zaman söylüyoruz Lübnan ile aynı coğrafyayı ve kültürü paylaşıyoruz köklü, tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz mevcut. Lübnan’ın egemenlik, güvenlik istikrar ve refahına her zaman önem verdik“ dedi.

Politika 16.11.2021, 15:53
Bakan Çavuşoğlu: “Her zaman söylüyoruz Lübnan ile aynı coğrafyayı ve kültürü paylaşıyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’da mevkidaşı Abdullah Bouhabib ile görüşmesi sonrasında basın toplantısı düzenleyerek, “Her zaman söylüyoruz Lübnan ile aynı coğrafyayı ve kültürü paylaşıyoruz köklü, tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz mevcut. Lübnan’ın egemenlik, güvenlik istikrar ve refahına her zaman önem verdik“ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapmasında gittiği Beyrut’ta bugün mevkidaşı Abdullah Bouhabib ile görüştü. İkili görüşme sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu hem de basının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu konuşmasında, “Bugün dost ve kardeş Lübnan’da bir kere daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Abdullah Bouhabib’e daveti için ve sıcak misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. 2016’dan beri, bu gerçekleştirdiğim 4. ziyaret ve dostum Bouhabib’i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Bugünkü ziyaretimi Lübnan’a desteğimizi ifade etmek ve Başbakan Mikati’nin Türkiye ziyaretinin ön hazırlığını yapmak amacıyla gerçekleştiriyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Micheal Aoun ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşme imkanımız oldu, birazdan da Başbakan Mikati ile bir araya geleceğiz. Her zaman söylüyoruz Lübnan ile aynı coğrafyayı ve kaderi paylaşıyoruz. Köklü, tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz mevcut. Lübnan’ın egemenlik, güvenlik istikrar ve refahına her zaman önem verdik. Beyrut Limanı ve Akkar’daki patlama sonrasında Lübnan’a gerekli desteği verdik ve dayanışmamızı gösterdik. Lübnan’ın istikrarı ve güvenliği için Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine de destek sağladık” ifadelerini kullandı.

“UNIFIL’e katkımızı 1 yıl uzattık”

“UNIFIL’e katkımızı 1 yıl daha uzattık, bu kapsamda bir firkateynimiz burada görev yapıyor” diyen Çavuşoğlu, “Lübnan’ın karşılaştığı krizlere çözümler bulunması ve genel seçimlerin zamanında düzenlenmesi için herkesin hükümete destek vermesi gerekiyor. Sıkıntılarına acil çözüm bekleyen Lübnan halkı bölgesel fazlalıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı. Biz, Lübnan ile her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Turizm, enerji ve tarım başta olmak üzere bir çok alanda ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi Dışişleri Bakanı kardeşim Bouhabib ile görüştük” ifadesini açıklamasını yaptı.

“Turizm’de Lübnan halkının ilk tercihi Türkiye”

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Turizm bakımından Lübnan halkının birinci tercihi Türkiye, Türk halkının da Lübnan’a ilgilisi ve sevgisi de açıkça ortadadır. Bugün bölgesel konuları da ele aldık. Suriye krizinden en çok etkilenen iki ülkeyiz. 2019’daki Lübnan ziyaretimde yine o günkü Dışişleri Bakanı ile görüştüğümüz ve daha sonrasında ele aldığımız Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi konusundaki iş birliğimizin hayata geçirilmesi konusunda bugün mutabık kaldık. Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan son krizden üzüntü duyduğumuzu burada da vurgulamak isterim, bu sorunun karşılıklı saygı ile diyalog yolu temelli diplomasi yoluyla çözülmesini umut ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yamaya hazırız. Filistin konusunda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diğer bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bir kere daha değerli dostum Bouhabib’e misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Türkiye olarak kardeş Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Çavuşoğlu, “Son gelişmeleri bilgi aldık ve bir an önce bu sorunun çözülmesi temennisinin yanında üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Beyrut limanındaki patlamadan sonra cumhurbaşkanımız talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Beyrut’a gelmiştik. O zamanda yaraların sarılması konusunda elimizden gelen desteği vereceğimizi söylemiştik. Yaklaşık 5 milyon dolar katkımızı da yapmıştık. Lübnan ziyaretinde de Beyrut limanının yeniden inşası için ayrıca Lübnan’da alt ve üst yapı projelerinin hayata geçmesi için firmalarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

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