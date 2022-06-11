Bakan Çavuşoğlu: “Helikopterin düştüğü bölge bulundu ama helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında İtalya’da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu kayıp uçak hakkında, “Helikopterin düştüğü bölge bulundu ama helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya’ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüştü. Toplantının ilk bölümünde ikili görüşme gerçekleştiren bakanlar, daha sonra heyetler arası toplantıya katıldı. Çekya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Bakan Çavuşoğlu, “İkili ticaret hacmimiz salgına rağmen 4.4 milyara dolara ulaştı. Böylece 5 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefine yaklaştık. Önümüzdeki süreçte daha yüksek hedefleri belirlememizde fayda var. Bu yıl içinde ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilkini gerçekleştirmek istiyoruz. Ticaretin artması için lojistiğin önünde herhangi bir engel olmaması lazım. İşbirliğimizi artırmak için kara ulaştırma karma toplantısını da gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Türkiye popüler bir destinasyon”

Ülkeler arasındaki ilişkinin gelişmesi için savunma sanayi ve turizm sektörünün önem arz ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Turizm önemli bir sektör. Türkiye, Çekya’daki en önemli ve popüler destinasyonlardan biri. Büyükelçimiz geçen sene dördüncü olduğumuzu söyledi. Bu seneki hedefimiz yüksek, birinci ya da ikinci olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Diplomatik çabaları canlandırmaya çalışıyoruz"

Bölgesel konularla birlikte Ukrayna krizine de değinen Bakan Çavuşoğlu “Ukrayna ve NATO bağlamındaki son gelişmeleri değerlendirdik. Ukrayna’nın bağımsızlığının ve egemenliğinin önemini vurguladık. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kere daha vurgulamış olduk. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara ev sahipliği yaptığı için Çekya’ya teşekkür ederim. Savaşın yol açtığı hasar büyük. O nedenle bir an önce bu savaşı durdurmamız lazım. Türkiye olarak bu çabalarımızı tekrar yoğunlaştırdık. Diplomatik çabaları canlandırmaya çalışıyoruz. Bu çabalar dünyanın karşı karşıya olduğu gıda krizinin önlenmesi bakımında hayati derecede önemli” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin bu konudaki tutumu gayet açık ve net”

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye NATO’da en büyük ikinci askeri güç. Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. NATO’nun günümüzde en önemli iki tehdidi Rusya ve terörizmdir. Tüm müttefiklerin endişeleri dikkate alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya’nın teröre destekleri açıktır. Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar da yapan ülkeler. Bu konuda beklentilerimizi ve endişelerimizi iki ülkeye yazılı olarak ilettik. İki ülkeden cevap bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde NATO genel sekreteri ile daha detaylı görüşeceğiz. Türkiye’nin bu konudaki tutumu gayet açık ve net. Türkiye’nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı ve teröre destek sonlandırılmalıdır” dedi.

“Rusya’dan hem toplantı hem de diğer detaylar için dönüş bekliyoruz”

Tahıl ihracatı ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Ankara’da Lavrov ile yaptığımız görüşmede bir yandan savaşın sonlandırılması ile ilgili müzakerelerin canlandırılmasını, diğer yandan da tahıl ihracatının önündeki engelleri konuştuk. Kendilerine Birleşmiş Milletler (BM) planının en doğru plan olduğunu ve detaylarının taraflar arasında müzakere edilmesi gerektiğini söyledik. Bu nedenle önümüzdeki süreçte BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya dörtlü toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu da BM’nin bir teklifiydi. İhracatın önündeki engellerin kaldırılması az gelişmiş ülkeler açısından hayati derecede önemli. Mesajlarımızı açık bir şekilde ilettik. Şimdi Rusya’dan hem toplantı hem de diğer detaylar için dönüş bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuya odaklanmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Helikopterin düştüğü bölge bulundu”

İtalya’da içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu kayıp helikopter hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “İtalya’da maalesef bir helikopter kazası gerçekleşti. Büyükelçimiz ve başkonsolosumuz bölgede. Helikopterin kaybolduğu bölgede araştırma yapılıyordu. Biraz önce haber geldi. Helikopterin düştüğü bölge bulundu ama helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik. Yakından takip ediyoruz” dedi.

"Öncelik 3 buçuk aydır devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgali"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise, “Ülkelerimiz arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliklerini görüştük. Ticaret hacmimiz şu anda 100 milyar Çek korunasını (yaklaşık 4 milyar dolar ) bulmuş durumda. Görüşmemizin önemli bir kısmını güncel konulara ayırdık. Öncelikli olarak 3 buçuk aydır devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ve 3 hafta sonra Madrid’de gerçekleşecek NATO zirvesini görüştük. Ayrıca Çekya’nın AB Konseyi dönem başkanlığını da ele aldık. Karadeniz limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılacak bir koridorun yaratılması konusuna da değindik” sözlerine yer verdi.

“İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği batı demokrasilerini Rusya’nın agresifliğine karşı güçlendirecektir”

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında da konuşan Bakan Lipavsky, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği batı demokrasilerini Rusya’nın agrsifliğine karşı güçlendirecektir. Ayrıca bu üyeler NATO’nun savunma kabiliyetini de arttıracaktır” dedi.