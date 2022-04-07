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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD’nin bu adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistanlı mevkidaşı Darchiashvili ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.
Politika 07.04.2022, 15:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili görüşme gerçekleştirdi.