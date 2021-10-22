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Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ziyareti kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yong ile bir araya geldi.
Politika 22.10.2021, 09:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ziyareti kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yong ile bir araya geldi.
Güney Kore’nin başkenti Seul’de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bkaanı Eui-Yong ile görüştü. Çavuşoğlu’nun görüşmeleri kapsamında Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Çavuşoğlu’nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum Kim ile de bir araya gelmesi bekleniyor.