Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Boo-kyum tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul’de Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından hükümet binasında kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından

Daelim ve SK E&C şirketlerinin yöneticileriyle görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi. Hükümet binasında samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.