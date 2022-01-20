Bakan Çavuşoğlu:" (Güney Kıbrıs Rum yönetimi, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu PYD’ye temsilcilik açma izni vermesi hakkında) Terör örgütlerine ofis açmak ateşle oynamaktır. Ama şunu söylemek isterim burada ofis açmalarına izin veriyorlar yarın burad

Bakan Çavuşoğlu:" (Güney Kıbrıs Rum yönetimi, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu PYD’ye temsilcilik açma izni vermesi hakkında) Terör örgütlerine ofis açmak ateşle oynamaktır. Ama şunu söylemek isterim burada ofis açmalarına izin veriyorlar yarın buradan bir Kıbrıs Türklerine ve Türkiye’ye yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bunun bedeli de ağır olur"