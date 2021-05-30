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Bakan Çavuşoğlu, Gümülcine Müftüsü Şerif ve İskeçe Müftüsü Mete ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki temasları kapsamında Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile görüştü.

Politika 30.05.2021, 13:13
Bakan Çavuşoğlu, Gümülcine Müftüsü Şerif ve İskeçe Müftüsü Mete ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki temasları kapsamında Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşmek üzere geldiği Yunanistan’da temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında ilk olarak Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Müftüsü Ahmet Mete ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Müftülerimizin çalışmaları, Türk Azınlığın birlik ve beraberliğinin korunması ve güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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