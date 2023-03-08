Bakan Çavuşoğlu: "Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısında konuştu. Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’ye yardım) Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamir dilmesi için gerekli adımlar atıldı. Şu ana kadar 475 yardım tırı geçti. Kilis’te açılan iki tane sınır kapımızın da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM’nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi. Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız" dedi.