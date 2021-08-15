Bakan Çavuşoğlu: “Geleceğe yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde geleceğe yönelik atacağımız adımlar ve ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirmek için çalışmalarımızı kardeşim Ramtane ve diğer Bakanlar ile birlikte devam ettireceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük ziyaret kapsamında geldiği Cezayir’de temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında ziyareti kapsamında Cezayir’de Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul sonrası Cezayir basınına değerlendirme yaptı. Cezayir Cumhurbaşkanı’na şükranlarını ifade eden Çavuşoğlu, “Kendilerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve en iyi dileklerini, Cumhurbaşkanımızın ve Türk milletinin bu son çıkan yangından dolayı hayatını kaybeden Cezayirli kardeşlerimiz için rahmet ve taziye dileklerini ilettim. Cumhurbaşkanı Tebbun’a dün kardeşim Ramtane ile yaptığımız görüşmelerde gündeme getirdiğimiz konular ve önümüzdeki süreçte yapacağımız ortak çalışmalar hakkında bilgiler arz ettim. Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde geleceğe yönelik atacağımız adımlar ve ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirmek için çalışmalarımızı kardeşim Ramtane ve diğer Bakanlar ile birlikte devam ettireceğiz. Bugünkü kabulde bölgesel konuları da ele aldık, görüş alışverişinde bulunduk ve Cumhurbaşkanı Tebbun’un bu konuda tavsiye ve önerilerini de aldık. Dün akşam da söylediğim gibi bölgesel konularda gerek Libya olsun, Tunus olsun gerekse Sahel bölgesindeki gelişmeler olsun, Filistin meselesi dahil Cezayir ile görüşlerimiz örtüşüyor. Bölgenin istikrarı ve barışı için kardeş Cezayir ile işbirliğimizi ve çalışmamızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Bir kez daha devletim ve milletim adına Cezayir halkına yangından dolayı ve yangında vefat eden kardeşlerimizden dolayı taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum” dedi.