Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı Botchwey ile heyetler arası görüşmeye katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gana’da mevkidaşı Shirley Ayorkor Botchwey ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika temaslarına devam ediyor. Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu daha sonra mevkidaşı Botchwey ile heyetler arası görüşmeye de katıldı. Bakan Çavuşoğlu, görüşme öncesinde Türk heyetini, Ganalı heyete tanıttı.

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Botchwey ardından ortak basın toplantısı düzenledi.