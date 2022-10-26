Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı Botchwey ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gana’da mevkidaşı Shirley Ayorkor Botchwey ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Afrika temaslarına devam ediyor. Senegal’in ardından Gana’yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ikili görüşmede bir araya geldi.