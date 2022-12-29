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Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa’da yaşanan olaylar) Yıllarca destek vermeye çalıştığınız terör örgütü yakaladığı ufak bir fırsatta bu o barındırılan ülkelere neler yapabileceğini gösterdi."

Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa’da yaşanan olaylar) Yıllarca destek vermeye çalıştığınız terör örgütü yakaladığı ufak bir fırsatta bu o barındırılan ülkelere neler yapabileceğini gösterdi."

Politika 29.12.2022, 13:05
Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa’da yaşanan olaylar) Yıllarca destek vermeye çalıştığınız terör örgütü yakaladığı ufak bir fırsatta bu o barındırılan ülkelere neler yapabileceğini gösterdi."

Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa’da yaşanan olaylar) Yıllarca destek vermeye çalıştığınız terör örgütü yakaladığı ufak bir fırsatta bu o barındırılan ülkelere neler yapabileceğini gösterdi."

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