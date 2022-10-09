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Bakan Çavuşoğlu Fransa’da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya geldi.
Politika 09.10.2022, 15:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Fransa’ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız" ifadelerini kullandı.