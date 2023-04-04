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Bakan Çavuşoğlu: "Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini ABD’ye teslim ettik"
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, FİNLANDİYA’NIN NATO’YA KATILIM ONAY BELGESİNİ, NATO KURUCU ANTLAŞMASI UYARINCA ÜYELİK BELGELERİNİ SAKLAYAN ABD’YE TESLİM ETTİ
Politika 04.04.2023, 16:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Brüksel’de görüştü. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, #NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" açıklamasında bulundu.