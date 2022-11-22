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Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta Lübnanlı mevkidaşı Habib ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile bir araya geldi.
Politika 22.11.2022, 14:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas’ın Fes şehrinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’nin 9. Küresel Forumu çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, forum marjında Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bou Habib ile görüşme gerçekleştirdi.