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Bakan Çavuşoğlu: "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesi faydalı olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’de mevkidaşı Yair Lapid ile gerçekleştirdiği basın

Politika 25.05.2022, 13:17
Bakan Çavuşoğlu: "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesi faydalı olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’de mevkidaşı Yair Lapid ile gerçekleştirdiği basın

toplantısında, "Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesi faydalı olacak" dedi. Filistin sorununa da değinen Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler parametresi içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile baş başa görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Görüşmede ele alınan konulara değinen Çavuşoğlu, "Sayın Bakan Yair Lapid’e nazik daveti için ve bana ve heyetime göstermiş olduğu sıcak misafirperverlik için çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Sayın Bakan Lapid’e çok samimi ve açık bir şekilde bugün gerçekleştirdiğimiz hem baş başa görüşmemizde hem de aynı zamanda heyetlerarası görüşmemizde bu tutumu için de teşekkür ediyorum" dedi.

Çavuşoğlu, "Biz şu konuda hemfikir olduk. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesi faydalı olacaktır. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır ki görüşmelerimiz sırasında bizler de bölgesel konularla ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden arttırılması vurgusu

"Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" diyen Çavuşoğlu, "Gerçekten de geçen Ramazan ayında devlet başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğumuz diyalog, sükunetin korunmasına ilişkin çabalara da katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bizler aynı zamanda bakanlıklarımız ve ilgili kamu kurumlarımız arasında teknik toplantıları yeniden tesis etme üzerinde hemfikir olduk. Aynen Türkiye’de de ifade etmiş olduğumuz gibi benim Bakan Yardımcım Sayın Büyükelçi Önal ve Genel Müdür, daha sonra bu konuları önümüzdeki dönemde daha detaylı bir şekilde ele alacaklar. Sayın Bakan Lapid’in de ifade etmiş olduğu gibi bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaların toplantılarını yeniden oluşturmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hemfikir olduk. Bizler de ulusal havayolunuz ve İsrail’den diğer şirketlerin farklı destinasyonlara, Türkiye içerisindeki farklı şehirlerle İsrail arasında uçuşların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız" dedi.

"Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerinin en çok ticaret yaptığı 10 ülke arasında"

Çavuşoğlu, "Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirimizi tamamlar nitelikteki ekonomilerimiz Türkiye’yi ve İsrail’i doğal ticaret ortağı haline getiriyor sizin de haklı bir şekilde bahsettiğiniz gibi. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerinin en çok ticaret yaptığı 10 ülke arasında. Yaşadığımız zorluklara rağmen Covid gibi ve geçmişimizdeki farklılıklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmaya devam etmiştir" diye konuştu.

Türkiye’den İsrail’e rekor ihracat

Geçtiğimiz yıl Türkiye ile İsrail’in iki taraflı ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hemen bu senenin ilk çeyreğinin rakamlarına baktım, bunlar da gerçekten ümit vaat edici ve ihracatımızda da bir rekor var, 1.8 milyar dolarlık bir ihracat var Türkiye’den İsrail’e nisan sonu itibarıyla. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik iş birliğini arttırmaya kararlıyız. Bunlar her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. Yine aynı şekilde yenilenmiş siyasi diyalog ve teknik temaslar da bu rakamları daha da arttıracak diye inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve Türkiye, İsrailli turistlerin varış ülkeleri arasında bir numaralı şehir ve ülke olmuştur"

Çavuşoğlu, "İsraillilerin Türkiye’yi ne kadar sevdiğinden bahsettiniz. Ben de her bir İsrailli’den buraya geldiğimden bu yana aynı şeyleri duydum. Rakamlar da zaten bunu ifade ediyor. Geçen sene İstanbul bir şehir olarak ve Türkiye bir ülke olarak İsrailli turistlerin varış ülkeleri arasında bir numaralı şehir ve ülke olmuştur. Dolayısıyla bizler de daha fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini bekliyoruz. Tabii ki İsrailliler İstanbul’u çok seviyorlar, benim de memleketime, Antalya’ya geliyorlar. Ama eminim Karadeniz’deki şehirleri ve Türkiye’nin her yerini ziyaret etmeyi de isterler. Biz de buna yardımcı olmak isteriz" dedi.

"İki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz"

İki ülke arasında temiz enerji, yüksek teknoloji, tarımsal teknoloji, turizm, tarımsal ürünler ve diğer alanlarda da birçok fırsat mevcut olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tabii ki bizler aynı zamanda Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Bildiğiniz gibi dün ben Devlet Başkanı Abbas ve Dışişleri Bakanı Maliki ile de görüştüm. Onlarla da çok güzel görüşmelerimiz oldu. Aynı zamanda onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler parametresi içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim gerçekten görmek istediğimiz şey zaten bu, kalıcı bir barışın Orta Doğu’da sağlanması. Tabii ki Kudüs’le ilgili olarak hassasiyetleri paylaştım. Aynı zamanda Harem-i Şerif’in kutsallığıyla ilgili hassasiyetimizi paylaştım. Biz aramızdaki bağların normalleşmesinin, bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasında olumlu bir etkiye sahip olacağına da inanıyoruz" dedi.

"Türkiye, diyaloğa yönelik çabalara katkıda bulunma yönünde sorumluluk almaya hazır"

Çavuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak bizler her zaman yapıcı bir rol oynadık. Şimdi de Türkiye, diyaloğa yönelik çabalara katkıda bulunma yönünde sorumluluk almaya hazırdır. Bir kez daha bize göstermiş olduğunuz sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda samimi görüşmelerimiz için de teşekkür ediyorum" dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca Bakan Lapid’i samimi görüşmeler gerçekleştirmek ve iş birliğini devam ettirmek üzere Türkiye’ye davet etti. Lapid ise Çavuşoğlu’na verdiği esprili yanıtta, "Döner, kebap olacaksa geliyorum" ifadesini kullandı.

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