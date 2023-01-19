Bakan Çavuşoğlu: "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması gündemimizin önemli maddeleriydi"

WASHINGTON (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği ABD’de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin ABD’den alınmak istenilen F16’lar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi.

"İsveç şu an için yolun başında bulunuyor"

Konuşmasında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinden de bahseden Bakan Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini ele aldık. Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları olumlu karşıladık. İsveç şu an için yolun başında bulunuyor. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için üçlü bir ahidname imzaladık burada hangi adımların atılacağı belli" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken’a ABD’nin Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs ilişkilerinde dengeli olması gerektiğinin bir kez daha hatırlatıldığının altını çizdi.