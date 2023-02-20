Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısında düzenledi. Basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "(F-16) "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır" dedi.