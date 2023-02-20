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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Bakan Çavuşoğlu: (F-16) "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır."
Bakan Çavuşoğlu: (F-16) "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır."
Politika 20.02.2023, 10:36
Bakan Çavuşoğlu: (F-16) "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır."