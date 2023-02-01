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Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Estonya’da, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya geldi.
Politika 01.02.2023, 12:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Estonya’da, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu’nun davetine icabetle geldiği Estonya’nın başkenti Tallin’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.