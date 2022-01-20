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Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Politika 20.01.2022, 14:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.