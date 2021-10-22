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Bakan Çavuşoğlu, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul’de eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldi.

Politika 22.10.2021, 09:53
Bakan Çavuşoğlu, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul’de eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de temaslarını sürdürüyor. Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüşen Çavuşoğlu, temasları kapsamında eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile de bir araya geldi. Bakan

Çavuşoğlu ve Ki-Moon görüşme öncesi basına poz verdi.

2007-2016 yılları arasında BM Genel Sekreterliği görevini üstlenen Ban Ki-Moon, BM Genel Sekreterliği görevinden önce Güney Kore’de ve BM’de kariyer diplomatı olarak görev yapıyordu. Ban Ki-Moon’un görevden ayrılmasının ardından yerine Antonio Guterres getirildi.

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