Bakan Çavuşoğlu: “Erozan, bakanlık terbiyesini almadığınızı biliyorum ama insanlıktan da nasibinizi almadığınızı bugün öğrenmiş oldum”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “(İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı) Erozan, bakanlık terbiyesini almadığınızı biliyorum ama insanlıktan da nasibinizi almadığınızı bugün öğrenmiş oldum. Hiç kusura bakmayın. İnsani bir durumdu. Sorsaydınız biz size bu cevabı verirdik” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partilerin milletvekillerinin eleştirirken çok zorlandığını gördüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, “Çok zorlamada bulundunuz. Çünkü siz de biliyorsunuz ki sizin söylediklerinizle halkımızın, size oy veren vatandaşlarımızın da dış politika ile ilgili izlenimi ve değerlendirmesi örtüşmüyor. Geçen sene örtüşmüyordu bu sene uçurum daha da arttı. Sizin söylediklerinizle vatandaşlarımızın bakış açısı çok farklı. Size oy verenlerin de çok farklı. O yüzden çok zorladınız kendinizi. Bazı arkadaşlarımızın gerçeklerin dışına çıktığını da gördük” diye konuştu.

“Herkes Türk diplomasinin başarısından bahsediyor”

Dünyanın Türk dış politikasından övgü ile bahsettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan’ı küresel bir aktör olarak görüyor. Eskiden mazlumlar mağdurlar gözünü Türkiye’ye dikiyordu, umudu Türkiye’ydi. Şimdi en zengin ülkeler bile Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’den medet umuyor. Herkes Türk diplomasinin başarısından bahsediyor. BM Genel Sekreteri ‘görevim süresince en büyük başarım Türkiye ile yaptığım iş birliği sayesinde tahıl anlaşması’ diyor. Siz bunu küçümseyebilirsiniz. Ama Afrika ülkeleri küçümsemiyor. Zengin ülkeler de küçümsemiyor bunu. Evet bizi eleştirdikleri noktalar var. Evet, bize karşı haksız da olsa yapılan eleştirileri biz dikkate almaya çalışıyoruz. Dış politikamız diğer konularda olduğu gibi tüm dünyada mükemmel demiyoruz biz. Ama sizin sabahtan beri çizdiğiniz tablodan çok farklı bir ortam var. Biraz gerçekçi olun” açıklamasında bulundu.

“İlişkiler kötüyken eleştiriyorsunuz. İlişkiler normalleşti onu da eleştiriyorsunuz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Hangisinde haklısınız? Dış politika konusunda uzmanlığı olan olmayan arkadaşlarımız ile uluslararası ilişkilerde sürekli dostluğun ve düşmanlığın olmadığını söyledi. Teşekkürler kendilerine. Bazıları da çok yanlış üslupla ‘kıvırtma’ gibi kabul edemeyeceğimiz üsluplar da kullandı. O da doğru değil. Eleştirebilirsiniz” dedi.

“İktidarın muhalefeti, muhalefetin iktidarı eleştirme hakkı var”

Dış politikada sürekli dost ve sürekli düşman olunmayacağının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu, Washington’a gitti. (CHP İstanbul Milletvekili Ünal) Çeviköz, siz genel başkanın (Kemal Kılıçdaroğlu) dış politika danışmanısınız. O kadar çaba sarf edildiğini ben biliyorum. Kaç tane kongre üyesi ile görüşebildi genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu)? Hiç kimse ile görüşmediğini ben biliyorum. Randevu taleplerini de biliyorum. Temsilcinizin niye gittiğini de biliyorum. Biz hiçbir şeyi engellemedik. Kongrede bizim de temaslarımız var. Siz diyorsunuz ki Kıbrıs konusunda, ABD kongrede ve diğer konularda dostlarımızı kaybettiğimiz için gitti diyorsunuz. Diyelim ki sizin dediğiniz doğru. Kıbrıs hepimiz için milli politika bunu söylüyoruz. Siz de söylediniz biz de söylüyoruz. Madem bu dostlar Türkiye’ye karşı negatif bir tutum sergiledi de buradan Washington’a giden ana muhalefetin genel başkanı (Kemal Kılıçdaroğlu) bu konuda neden çaba sarf etmedi? Niye sarf etmedi? (Kılıçdaroğlu’nun Washington ziyareti) Beni ilgilendirir. Sizin bizi eleştirme hakkınız var. Cumhurbaşkanımıza her şeyi söylüyorsunuz burada. Otokrasiden başka her şeye kadar birçok şey söylediniz. Biz size soru sorarak cevap veriyoruz, haddiniz değil diyorsunuz. İktidarın muhalefeti, muhalefetin iktidarı eleştirme hakkı var.”

“Erozan, bakanlık terbiyesini almadığınızı biliyorum ama insanlıktan da nasibinizi almadığınızı bugün öğrenmiş oldum”

Muhalefet milletvekillerinin, “AK Parti’nin atadığı Cakarta Büyükelçisi ’çok sıkıldım’ diyerek Ankara’ya geri döndü” haberlerinden etkilenerek bu durumu sorduklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Bu insani bir durum. Atanan büyükelçi de bir insan. Kişisel insani bir durum. Özel durumlar da olabilir. İnsani bir durum. Sağlıkla ilgili bir durum. Bu yılın ortasında bir büyükelçimiz kişisel bir sebepten dolayı görevinden ayrılmak istedi. Haklı bir sebebi vardı. Görevi beğenmemeden falan değil. Bazı arkadaşlarımızı bildirdiğimiz zaman ailesinde bir hasta oluyor, gidemeyebiliyor. Ama kusura bakmasın (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet) Erozan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. ‘AK Partili görev yerini bıraktı, Türkiye’ye döndü, tercümesi çırak çıkan büyükelçi havlu attı.’ Erozan, bakanlık terbiyesini almadığınızı biliyorum ama insanlıktan da nasibinizi almadığınızı bugün öğrenmiş oldum. Hiç kusura bakmayın. İnsani bir durumdu. Sorsaydınız biz size bu cevabı verirdik” ifadelerini kullandı.